左足首骨折で入院中のタレントの松本明子（60）が17日、自身のインスタグラムを更新し、19日に退院し、20日から仕事復帰すると明かした。「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できることになりました」と報告し、車椅子姿の最新ショットを披露。「しばらくは松葉杖での移動となりますが、リハビリにも励みできるだけ早く回復できるよう努めてまいります」とし、「なお、体調は問題ございませんので、20