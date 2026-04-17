〈「こりゃ、行き倒れか……」長谷川邸の門前で倒れていた老人の“意外すぎる素性”とは〉から続く 実はこの老人は幸兵衛という盗賊で、長谷川邸に潜り込むため、行き倒れを装っていたのだった……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第40話 前編を読む第41話は4月18日(土)11時に更新予定です。『鬼平犯科帳127』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）