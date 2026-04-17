フリーアナウンサーの中村江里子（57）が17日までに自身のインスタグラムを更新。母、妹、娘との4ショットを披露した。昨年9月から期間限定でイタリア・ミラノに移住している中村はこれまでの投稿で一時帰国し、長野・軽井沢で行われたイベントに出席したと明かしていたが、「怒涛の東京滞在から戻りました」と報告。帰国中の振り返りとしてイベントに「母と娘を連れて行く予定にしていました。母娘三世代の時間。すると、妹