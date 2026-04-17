広島は１４試合を終えて６勝８敗。４３得点はリーグワーストで、攻撃陣の奮起が期待される。デイリースポーツ・ウェブ評論家の内田順三氏は打率・２００の佐々木泰内野手、同・１２５の小園海斗内野手の状態に言及。「チームが悪い状態で何とかしたい、打ちたいという思いが強くなりすぎて悪い方向にいっている」と指摘した。◇◇１５日の中日戦は何とか勝ったが、危ない勝ち方だったね。菊池と大盛の好守がチームを救った