インコが魚のおもちゃで遊ぶ様子がSNSで話題を集めている。【映像】インコvs魚のおもちゃ ハンター化した姿（動画あり）投稿したのは、シロハラインコのとろろちゃん（3歳）の飼い主（@anz_omomiri）。とろろちゃんが動く魚のおもちゃと初対面し、戦闘本能を覚醒させる様子を撮影し、Xに投稿した。まるで野鳥が狩りをするかのような、俊敏で力強い動きを見せている。飼い主によると、とろろちゃんはこれまで“動くおもちゃ”