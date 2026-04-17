コンビニのアパレルブランドとしては初となる腕時計が発売されます。ファミリーマートが展開するアパレルブランド「コンビニエンスウェア」に、ブランド初の「腕時計」が登場しました。シチズン時計と共同開発したもので、防水加工が施され、ベルトや秒針にはファミマらしくコーポレートカラーを採用しています。また、UVカット率90％で丸めて収納できる「機能キャップ」もきょうから販売します。ファミリーマートは、先月の展示会