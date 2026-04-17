元テレビ朝日社員の玉川徹氏が17日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして同府警に死体遺棄の疑いで逮捕、送検された父親の会社員安達優季容疑者（37）の自供について、気になる点を指摘した。玉川氏は「『殺害して遺棄した』と言っている。すると、殺意があったということになりますよ