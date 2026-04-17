エスビー食品は今春、「ゴールデンカレー」発売60周年を記念し、「極める黄金の香り ゴールデンカレーパウダールウ 中辛」を新発売した。これを受けて4月6日、周年記念発表会を都内で開いた。登壇者はマーケティング企画室長の中島康介氏、ブランド企画担当の長坂昌和氏、俳優の吉田羊さん。中島氏は冒頭、「国内市場は多様化する食卓や世帯構成の変化に対応し、幅広い層に向けた提案を強化するとともに、海外でもジャパニーズ