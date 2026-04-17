メンタルが弱い犬がみせる行動3つ 1.音に敏感に反応する メンタルが弱い犬は、不安感や警戒心が強いことが多く、周囲の状況の変化に対して敏感に反応する傾向があります。 犬は視覚だけでなく聴覚で周囲の状況を判断することがあり、人間には聞こえない微かな音にも反応します。 メンタルが弱く繊細な犬は、周囲の変化をすぐに察知するために、聞こえてくる音に対して過敏になります。 苦手な音や聞きなれない