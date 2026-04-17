香川県三豊市に本社を置く味のちぬや。将来にわたり持続的な成長を実現するため、主力の冷凍コロッケ以外に冷凍メンチカツ等も拡販するほか、新規取得した北海道ちぬや（冷凍コロッケ製造）を活用した展開にも乗り出す。このほど本紙などが加盟する冷凍食品記者クラブの取材に応じ、今津秀会長は「引き続き新しいことにも積極的に挑戦していく。市販用の販売拡大を通じ、ちぬやブランドをもっと浸透させたい」との思いを語った