今年から「自然のめぐみを、幸せにかえてゆく。」との企業パーパスを設定した、ワイン大手のメルシャン。地球に対してポジティブなインパクトをもたらす事業経営を進める方針を掲げている。持続可能なワインづくりを目指す同社では、仏ブルゴーニュで環境に配慮した生産を手がける「アルベール・ビショー」の理念に共鳴。長年にわたるパートナーシップを通じて、日本でのブランド認知向上と販売拡大に取り組んでいる。同ブラ