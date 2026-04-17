セルタに所属する主将FWイアゴ・アスパスが、16日のフライブルク戦を振り返った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。9年ぶりにヨーロッパリーグ（EL）に出場するセルタは、クラウディオ・ヒラルデス監督が率いるカンテラーノを中心としたチームで、ノックアウトフェーズのラウンド8にまで進出。しかし、フライブルクとの1stレグを0−3で落とすと、16日に本拠地『バライードス』で行われた2ndレグでは鈴木唯人にドブレー