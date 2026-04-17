ツエーゲン金沢は17日、『クラブ創設20周年をみんなで盛り上げよう！』クラウドファンディングが16日の23時59分をもって終了したことをクラブ公式サイト上で報告した。金沢のクラブ公式サイトは「ツエーゲン金沢では、2025年12月19日（金）より実施しておりました 『クラブ創設20周年をみんなで盛り上げよう！』クラウドファンディングが、4月16日（木）23:59をもちまして終了いたしました」と報告。合計408名より総額7,598,00