UEFA（欧州サッカー連盟）は16日、チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝セカンドレグの全日程を終え、同ラウンドのチーム・オブ・ザ・ウィーク（週間ベストイレブン）を発表した。準決勝へ進む4つの枠を懸けた準々決勝では、欧州トップレベルのチームがそれぞれの場所で白熱した戦いを繰り広げた。結果としては、アーセナル、アトレティコ・マドリード、バイエルン、そして昨季王者でもあるパリ・サンジェルマン（PSG）の4チ