日本人スターの復帰には、少々時間がかかりそうだ。現地４月17日に開催されるイングランド２部リーグ第43節で、フランク・ランパード監督が率い、坂元達裕を擁する首位のコベントリーは、大橋祐紀と森下龍矢が所属する20位のブラックバーンと敵地で対戦する。コベントリーは勝点85で首位を独走。ブラックバーンに勝つか引き分ければ、25年ぶりのプレミアリーグ復帰が決まる。ただ、その注目の一戦で坂元のプレーは見られない