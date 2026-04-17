ミラノで金メダルを手にしたりくりゅう。その引退劇は小さくない話題となっている(C)Getty Images黄金ペアの“決断”は列島でも小さくない反響を生んだ。今年2月に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一は、4月17日に自身のSNSを更新し、現役引退を発表した。【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェック