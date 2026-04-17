四国放送は17日までに公式サイトを更新。同社に所属するアナウンサーのSNS投稿を削除したことを報告した。【写真】2019年…中村倫也と水卜麻美アナ“笑顔”の2ショット公式サイトでは「当社では、所属アナウンサーのSNSでの発信を組織として管理しております。このたび、4月13日に当社アナウンサーが行ったSNSの投稿について、外部から様々なご意見をいただいたことを受け、内容を総合的に判断し、当該投稿を削除いたしました