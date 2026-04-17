「ジャンクガレッジ」を展開する松富士食品は、牛めし・カレー・定食の「松屋」との公認コラボ商品「うまトマまぜそば」を、22日より「ジャンクガレッジ」全店舗にて期間限定で販売する。【写真】ジャンクなトッピングがたっぷりな「うまトマまぜそば」松屋で熱狂的なファンを生んでいる「うまトマハンバーグ」。その唯一無二の味わいを支える「特製トマトソース」が、ジャンクガレッジのまぜそばと出会いを果たした。同商品は