タレントの松本明子（60）が17日、自身のインスタグラムを更新。19日に退院することを明かし、車いす姿の近況ショットを公開した。【写真】車椅子に乗って…元気な笑顔を見せた松本明子投稿で「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できることになりました」と報告。「しばらくは松葉杖での移動となりますが、リハビリにも励み、できるだけ早く回復できるよう努めてまいります」と伝えた。続けて「なお、