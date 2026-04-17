桂田精一被告の公判が開かれた釧路地裁の法廷＝17日午前（代表撮影）北海道・知床半島沖で2022年に乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった観光船沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告（62）の公判が17日、釧路地裁（水越壮夫裁判長）で開かれ、弁護側が改めて無罪を主張し、結審した。判決は6月17日。最終弁論に先立ち、被害者家族の代理人弁護士の意見陳述も実施。「（事故は）極めて悪質な