2016年4月の熊本地震本震から、10年を迎えました。地元の人たちに愛されてきた熊本城は甚大な被害を受けましたが、2052年度の完全復旧を目指して工事が進められています。熊本県出身の陣内貴美子さんと桐谷美玲キャスターが、現地で取材しました。■“見せる復旧”で観光客を受け入れ桐谷キャスター「復興のシンボルと呼ばれる、熊本城天守閣の近くに来ています。5年前に復旧した天守閣。見上げてみると、荘厳な雰囲気に圧倒されま