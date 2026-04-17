岐阜県の国道で車とバイクが正面衝突。バイクに乗っていた男性が死亡しました。警察によりますと、きょう午前3時20分ごろ、可児市の国道41号名濃バイパスで「バイクと衝突した」と、乗用車を運転していた男性から110番通報がありました。この事故でバイクに乗っていた名古屋市緑区の無職・渡辺三郎さん（77）が全身を強く打ち病院に搬送されましたが、約1時間半後に死亡が確認されました。乗用車を運転していた67歳の男性にケガは