西武鉄道株式会社と株式会社西武ライオンズは17日、2026シーズンを締めくくりのシーズンとすることを発表した栗山巧選手のラストシーズンを最後まで全力で応援するため、シリーズ記念乗車券「栗山巧 Legend History １DayPass」を発売すると発表した。「栗山巧 Legend History １DayPass」シリーズは、2002年の入団から現在に至るまでの25年間を振り返ることのできるデザインとした3部構成の記念乗車券。この3部構成