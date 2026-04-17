欧州リーグ（ＥＬ）準々決勝第２戦（１６日＝日本時間１７日）、日本代表ＭＦ鈴木唯人（２４）の所属するフライブルク（ドイツ）はアウェーでセルタ（スペイン）に３―１で勝ち、２戦合計６―１でクラブ初の欧州大会４強入りを決めた。鈴木が２ゴールを決めて勝利に貢献。今季公式戦９点目（リーグ４、カップ１、ＥＬ４）となった。ドイツ誌「キッカー」は「鈴木の２ゴールで相手はあっという間に打ち砕かれた」とし、ドイツ紙