西武は17日、6月26日〜28日の日本ハム戦で『PR1DE SERIES』の第2弾を開催すると発表した。6月27日は「1×52ヒストリーTシャツ(全6種)」を来場者全員に配布。25年間をライオンズ一筋で駆け抜けた栗山選手の象徴的なシーンで着用していたユニフォーム6着をピックアップしたデザインのTシャツで、1種は当日受け取るまで内容がわからない仕様になっている。入団初年度の2002年のホームユニフォームから始まり、チームを牽引しリ