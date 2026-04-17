巫堂（ムーダン／韓国のシャーマン）のノ・スルビが、過去の写真を公開し、鼻整形の計画を明らかにした。4月16日、ノ・スルビは自身のインスタグラムに「鼻にシリコンを入れる前の方がいいとみんなに言われたので、抜く予定です（泣）」というコメントを添えて写真を投稿した。【写真】ノ・スルビのボリューム感あふれる肉体公開された写真は、鼻整形前の姿と推定される。現在よりも幼さが残るノ・スルビは、柔らかな微笑みを浮か