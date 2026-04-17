多額の脱税疑惑が浮上していた俳優チャウヌが追徴金を完納し、議論を鎮静化させた。これにより、女優パク・ウンビンとチャウヌが共演する新ドラマも、無事に公開される見通しだ。【関連】チャウヌへの視線は冷たいまま「印象が悪くなったから…」Netflixシリーズ『ワンダーフールズ』は、5月15日の公開を確定し、公開日発表ポスターと予告編を公開した。『ワンダーフールズ』は、1999年の世紀末を背景に、偶然超能力を手にした町の