香川観音寺蓄電所 NTTアノードエナジー（本社：東京都）は、香川県観音寺市に大規模な蓄電施設「香川観音寺蓄電所」を建設し、2026年3月から商用運転を開始しました。香川県観音寺市大野原町に完成した蓄電所は、私たちが普段スマホで使っているリチウムイオン電池の巨大版を備えた施設です。蓄電容量は8226kWh。一般家庭約720世帯が1日に使う電気をまるごと賄える量に相当します。 NTTアノードエナ