日本大学が4月8日に日本武道館（東京都千代田区）で開いた入学式で、アイドルグループ「乃木坂46」によるライブがおこなわれた。日大広報課によると、メンバーの林瑠奈さんが今春、同大芸術学部を卒業した縁で実現したという。一方で、入学式終了後からフリマアプリ「メルカリ」で、ライブの演出で使用された「銀テープ」の出品が相次いでいる。中には数千円で取引されるケースもあり、SNSで話題となっている。●「落下物なのでヨ