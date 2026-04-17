あなたは読めますか？突然ですが、「雑巾」という漢字読めますか？掃除のときには欠かせない身近な道具ですが、ひらがなやカタカナで見ることが多いため、漢字表記には一瞬戸惑ってしまうかもしれません。気になる正解は……「ぞうきん」でした！雑巾とは、床や机などを拭き掃除するために、古くなった布などを縫い合わせた布のことです。「雑」な布という意味ではなく、もともとは「蔵巾（ぞうきん）」や「浄巾（じょうきん）」と