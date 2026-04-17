岐阜県可児市の国道41号で、逆走したバイクが車と正面衝突し、77歳の男性が死亡しました。 【現場の画像】逆走のバイクと車が正面衝突… 77歳男性が死亡 一定の距離を逆走していたか 岐阜･可児市の国道41号 警察によりますと、きょう午前3時半ごろ、可児市菅刈の国道41号で、乗用車を運転していた愛知県小牧市に住む67歳の会社員の男性から「バイクと正面衝突した」と110番通報がありました。 一定の距離を逆走していたか バイ