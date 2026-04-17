フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来（りく）（２４）、木原龍一（３３）組（木下グループ）が１７日、現役を引退する意向を表明した。２人は連名で自身のＳＮＳを更新し、「やり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」とつづった。兵庫県出身の三浦と、愛知県出身の木原は２０１９年にペアを結成し、「りくりゅう」の愛称で親し