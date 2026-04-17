中東情勢が悪化するなか、G20＝主要20か国財務相・中央銀行総裁会議に出席した日本銀行の植田総裁は、金融政策での対応について「ショックの持続性などを踏まえて判断する」との考えを示しました。日本銀行植田和男 総裁「ショックの持続性とかその他の経済環境を踏まえた上で、最も適切な対応を選択していく」植田総裁は会議が終わった後の会見で、中東情勢が経済に及ぼす影響について「物価の上振れ」と「景気の下振れ」