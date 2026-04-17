ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来（右）、木原龍一組＝2月、イタリア・ミラノ（共同）米NBCスポーツは、フィギュアスケート・ペアの愛称「りくりゅう」の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日に現役引退を発表したことを受け「五輪王者として引退」との見出しで速報した。日本勢は以前はシングルでの活躍のみが知られ、2人が日本のペアの