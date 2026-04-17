今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『橋とも駅ともトンネルともつかぬ動画編。【バーチャルいいゲーマー佳作選】』というウスイさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）●場所：https://maps.app.goo.gl/f2T6BCvDgwwNkgp7A島根県の邑智郡（おおちぐん）邑南町を車で走る投稿者のウスイさん。1975年に全線開業したものの、過疎化で2018年3月末に廃線となった旧三江線の駅を目指しています。訪れたい