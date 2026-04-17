ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本史上初の金メダル、団体では銀メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一ペアが17日、両名ともにXを更新し、電撃引退を発表しました。今回、両者は同じ声明文を投稿。冒頭で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」とつづり、周囲のサポートに対する感謝の言葉をつづけました。また競技人生については「私たちは