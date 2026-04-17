【WWE】SMACK DOWN（4月10日・日本時間11日／カリフォルニア・サンノゼ）【映像】倒れた相手を“引っこ抜く” 超怪力レスラーの離れ業倒れた相手を“引っこ抜く”。この表現がここまでしっくり来る場面も珍しい。新加入の怪力レスラーが、マットに転がる対戦相手を軽々と抱え上げ、そのまま叩きつけたランニング・パワースラムに場内が爆発。「何今のw」「すんげえ身体」「ぶっこぬきパワースラ