中山グランドＪ（１８日・中山）で、水沼元輝騎手（２３）＝美浦・加藤和＝がポリトナリティー（牝５歳、美浦・和田雄）とのコンビで、自身初のＪＧ１騎乗に臨む。昨年の新潟ジャンプＳ以来２度目の重賞騎乗で、大舞台への挑戦が決まった。騎乗依頼を受けたのは木曜朝の調教後。突然舞い込んだチャンスに、水沼は「まさか自分に（依頼が）来るとは思っていませんでした」と率直な驚きを口にする。これまで障害界をけん引してき