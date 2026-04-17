埼玉県秩父市の工場で「爆発が起きた」と通報があり、男性4人が重軽傷を負いました。【映像】爆発が起きた半導体工場の様子きのう午後4時半ごろ、秩父市下影森の半導体などを製造する工場で、「配管を薬品と水で清掃中に爆発が起きた」と通報がありました。警察によりますと、8人が工場内にある直径5センチの配管を洗剤のような薬品で清掃していたところ、突然配管が破裂しました。男性4人が衝撃で吹き飛ばされ、2人が右足