香港チャンピオンズデー（26日、シャティン）に向けて調整を進めている関西馬が17日、関西空港で搭乗する予定だった午前4時10分発のフライトが機材トラブルのため欠航となった。ジャンタルマンタル（牡5＝高野）を所有する社台サラブレッドクラブが17日、発表した。幸い栗東トレセンを出発する前に欠航が判明し、そのまま検疫厩舎に滞在。代替便は18日夕刻発の見込みで、この日は軽めの調整で出国に備えた。関西馬はジュー