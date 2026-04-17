中国経済の動向が注目される中、1月から3月のGDP成長率はプラス5.0％となり、目標を達成しました。外資系企業を含め、輸出が大きな後押しとなっています。【映像】中国GDP目標達成も… 先行きは依然不透明「世界の工場」とも呼ばれる中国を重視してきた外資系企業の一つが、EVメーカーのテスラです。初の海外工場を7年前にここ上海に開設し、いまやアジアやヨーロッパへの最大の輸出拠点となっています。現地法人のトップは