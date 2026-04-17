銀座コージーコーナーとロッテは、コラボレーションにより共同開発した「ガーナチョコレート」を使用したスイーツ3品を24日から全国の生ケーキ取扱店で販売する。【写真】2層クリームがとろ〜り「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」断面ロッテ「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキがコラボレーションして4年目。これまで「チョコクリームがおいしい！」「これはリピした！」「定番にしてほしい」と好評だった。今年新