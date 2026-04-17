「15歳未満のSNS禁止」を目指すフランスのマクロン大統領は高校生に対し、月に一度はSNSを見ない日を設けるよう呼びかけました。【映像】「オフラインの日」を呼びかけるマクロン大統領フランスのマクロン大統領は16日、高校生らを前に演説し、SNSで短い動画を見続ける行為によって「あなたたちの注意力が奪われている」「一本の映画を観ることや一冊の本を読むことさえ、ますます困難になっている」と語りかけました。その