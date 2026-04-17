生成ＡＩ（人工知能）を使って俳優や声優とそっくりな人物や声を無断で生成し、ＳＮＳ上で公開する行為が横行する中、法務省は、どのような場合に民事上の賠償責任に問えるかを示す指針をつくることを決めた。賠償請求ができる範囲を明確化し、権利者の救済を図る狙いがある。平口法相が１７日午前の閣議後記者会見で、指針の作成に向けた有識者検討会の設置を発表した。今夏にも検討結果をまとめ、指針を公表する方針。日本