4月15日放送の『ABEMA Prime』に、全日本学生自治会総連合（全学連）の矢嶋尋委員長（26）をはじめとする組織幹部と、2月の衆院選で初当選した“高市チルドレン”の一人、門寛子衆院議員（45）が出演。デモ活動をめぐって議論を繰り広げた。8日に国会前で行われた大規模デモ「平和憲法を守るための緊急アクション」には、約3万人が参加（主催者発表）。ペンライトを持ったり、旗を掲げたりと、参加者それぞれのやり方で高市政権や