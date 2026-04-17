2025年9月8日、ロサンゼルス警察が押収されたテスラ車のトランクから、激しく腐敗した14歳のセレステ・リヴァス・エルナンデスの遺体を発見したことを受け、プラチナディスクの獲得経験を持つアーティスト、d4vd（デイヴィッド）が殺人容疑で逮捕された。【動画】殺害された14歳の少女、セレステ・リヴァス・エルナンデス本名デイヴィッド・アンソニー・バークというこのミュージシャンは、2025年9月5日にハリウッドヒルズの高級住