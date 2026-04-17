東京時間10:23現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝25301.00（-102.00-0.40%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4799.60（-8.70-0.18%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内市場は軟調。アジア時間帯のドル建て現物相場が売り優勢となっている。米国とイランの協議を巡る楽観論の反面、警戒感が根強いことがドル買いを促し、現物相場を圧迫している。 MINKABU PRESS