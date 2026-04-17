東京時間10:23現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝93.61（-1.08-1.14%） 時間外取引でニューヨーク原油は下落。米国とイランの一時停戦期間の延長や、次回の協議が期待されていることが重し。ただ、米国がイランの港に対する封鎖措置を実行していることにイランが対抗し、バブ・エル・マンデブ海峡の封鎖が始まるとの噂もあって下げ幅は限定的。 MINKABU PRESS