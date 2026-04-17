USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.976.255.237.00 1MO7.796.116.136.81 3MO8.296.166.796.96 6MO8.686.257.337.25 9MO8.896.417.687.48 1YR9.006.587.927.66 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.2510.147.10 1MO7.129.636.99 3MO7.709.637.25 6MO8.309.667.43 9MO8.659