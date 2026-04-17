同じ野球中継でも、アナウンサーの喋りはラジオとテレビではまるで違う……映像のあるなしは当然ですが、一番大切な「伝え方」に大きな違いがあるそうです。今年からテレビ中継も担当する村上和宏さんは、35年間、ラジオ一筋でした。そこで体感した「伝え方」の極意を明かしてくれます。【写真特集】試合前の華やかなセレモニー女性タレントの「プロ野球始球式」名場面集スコアブックをつけられるように前回に続き、ラジオと